Нужно составить слов. диктант по теме наречие за 7 класс.

Русский язык
Нужно составить слов. диктант по теме наречие за 7 класс.
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Автор: Гость
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Гость:
Едва,точно,сегодня,нарочно,назло,сгоряча
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