Какой корень в словах ненастная ненастье участник участие доблесть доблестный постная нет поста седцевина сердечко
Русский язык
Какой корень в словах ненастная ненастье участник участие доблесть доблестный постная нет поста седцевина сердечко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ненастная -ненаст ненастье-ненасть участник-участ участие -участ доблесть -доблесть доблестный-доблест постная пост нет поста -пост сердцевина -сердц сердечко -сердеч
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