Даю 100 баллов пж помогие

Гость: Гость:

Расстояние между пунктами (на координатной прямой): S общ. = |-40| +|20| = 40+20=60 км Время встречи: t = Sобщ. : V сбл. ; V сбл. = Vпеш. + Vвел. ⇒ t = S: (V пеш. + V вел.) t = 60 : (5+10)= 60:15=4 (ч.) Из п.А вышел пешеход ⇒ Нужно найти расстояние, которое пройдет пешеход за 4 часа : 5 * 4 = 20 (км) Единичный отрезок на координатной прямой = 5 , отчитываем 4 ед.отрезка от места нахождения пешехода : С (-20) С |----|----|----|----о----|----|----|----|----|----|----|----| -40 -20 0 5 20 Ответ: в 20 км от пункта А пешеход и велосипедист встретятся; координаты точки соответствуют точке С(-20).