Даю 100 баллов пж помогие

Математика
Даю 100 баллов пж помогие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние между пунктами (на координатной прямой): S общ. = |-40| +|20| = 40+20=60 км Время встречи: t = Sобщ. : V сбл.  ;  V сбл. = Vпеш. + Vвел. ⇒ t = S: (V пеш. + V вел.)  t = 60 : (5+10)= 60:15=4 (ч.) Из п.А вышел пешеход ⇒  Нужно найти расстояние, которое пройдет пешеход за 4 часа : 5 * 4 =  20 (км)  Единичный отрезок на координатной прямой  = 5 , отчитываем 4 ед.отрезка от места  нахождения пешехода  :  С (-20)                           С    |----|----|----|----о----|----|----|----|----|----|----|----| -40                  -20                  0    5              20 Ответ: в  20 км от пункта А пешеход и велосипедист встретятся;            координаты точки соответствуют точке С(-20).
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