Сочинение на тему "черви исчезли с лица земли"

Биология
Сочинение на тему "черви исчезли с лица земли"
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Гость:
Представьте себе сухую, растрескавшуюся землю. Ни травинки, ни кустика. Прошел дождь, но вода стоит лужицами, она не может проникнуть в глубь земли и постепенно испаряется, почти не принося пользы... Таким станет поле, если исчезнут дождевые черви. Что же они делают в почве? Чарльз Дарвин первый занялся изучением червей и уже на склоне лет сделал свой знаменитый вывод: "Вряд ли найдутся другие животные, которые играли бы столь большую роль в истории мира, как дождевые черви". Ходы, которые они роют, пропускают воздух и прекрасно вентилируют почву. Сквозь них в почву проникает вода и минеральные соли. Ученые подсчитали, что на один квадратный метр приходится более полутора тысяч ходов, уходящих на глубину в несколько метров. Не только вода, но и корни растений, которые на глубине двух метров уже не могут сами пробить себе дорогу в твердой земле, спускаются по стенкам нор. Ходы червей долго не разрушаются, частички земли накрепко склеены слизью. На стенках ходов поселяются полезные для растений бактерии и грибы. Дождевые черви не только буравят, но и заглатывают землю. Почва, которая проходит через их кишечник, затем выбрасывается в виде гладких склеенных комочков. Комковатая, или, как ее называют, структурная, почва более плодородна, лучше проводит воду, воздух, удобрения. Но и это еще не все. Черви как бы перемешивают, перепахивают землю. Только за один год они на одном гектаре переносят с поверхности земли вглубь и обратно более шестисот тонн земли. Дарвин писал: "Плуг принадлежит к числу древнейших и имеющих наибольшее значение изобретений человека; но еще задолго до его изобретения почва регулярно обрабатывалась червями и всегда будет обрабатываться ими". А наш исследователь Чекановская назвала ходы червей проводниками жизни в глубь почвы. Действительно, нет других животных, которые бы сыграли такую роль в почвообразовании, как дождевые черви. Пожалуй, с ними могут сравниться только бактерии и растения. СВОИМИ СЛОВАМИ НАПИШИТЕ, ОПИРАЯСЬ НА ЭТОТ текст
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