Спиши. Виділені слова поділи для переносу по-різному. (Дорідне зерно- зерно велико??о розміру.)
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Спиши. Виділені слова поділи для переносу по-різному. (Дорідне зерно- зерно велико??о розміру.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зе-рно ве-ли-ко-го на-ро-ду. зер-но ве-ли-ко-го на-ро-ду
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