Каково человека можно назваьть опщительным? чем, по твоему мнению,может привлечь ??кружающих опщительный человек
Окружающий мир
Каково человека можно назваьть опщительным? чем, по твоему мнению,может привлечь ??кружающих опщительный человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общительным человеком можно назвать человека который старается найти общий язык со всеми. Этот человек может привлечь именно тем что он готов со всеми найти общий язык. Такие люди как правило добрые.
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