Напешите 5 диолектизмов 5 пофесионализмов срочно

Русский язык
Напешите 5 диолектизмов 5 пофесионализмов срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диалектизмы: зараз (сейчас)пинжак (пиджак), бечь (бежать)новина (суровый холст), нясу (несу). Неологизмы: спонсор, сериал, плейер, ликомбез (ликвидация компьютерной безграмотности) , программист, кварки (элементарные частицы). Архаизмы: Редут, кольчуга, забрало, пищаль, сударь. Профессионализмы: склянка (в речи моряков — полчаса)густопсовый (в речи собаководов — название качества собаки)подвал (в речи полиграфистов — статья, занимающая низ газетной полосы), остов строящегося здания, глазная ошибка. Жаргонизмы: Кореш, братан – друг, приятель. Чувак – парень. Кент – модный парень. Марёха – девчонка. Стрелочник – тот, на кого сваливают свою вину другие.
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