Люди добрые и умные!Помогите пож.))Если можно начертите и решите в тетради и закиньте сюда!Упражнение 458.Заранее благодарю всех кто помог

Математика

Люди добрые и умные!Помогите пож.))Если можно начертите и решите в тетради и закиньте сюда!Упражнение 458.Заранее благодарю всех кто помог

Автор: Гость