Люди добрые и умные!Помогите пож.))Если можно начертите и решите в тетради и закиньте сюда!Упражнение 458.Заранее благодарю всех кто помог
Математика
Люди добрые и умные!Помогите пож.))Если можно начертите и решите в тетради и закиньте сюда!Упражнение 458.Заранее благодарю всех кто помог
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150 : 2 + 30 = 105* - градусная мера угла ДОВ. Ну, и так, для справки : угол АОД равен 45 градусах.
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