Лыжник двигается со скоростью 4 7/8 км.ч Какое расстояние пройдёт лыжник за 2ч. 1) 8 7/8км 2)6 7/8км 3)9 3/4км 4) 8 3/4
Математика
Лыжник двигается со скоростью 4 7/8 км.ч Какое расстояние пройдёт лыжник за 2ч. 1) 8 7/8км 2)6 7/8км 3)9 3/4км 4) 8 3/4
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