Сочинение как кошка украла сосиски

Гость: Гость:

Обычный предновогодний день. долгожданные каникулы уже начались . Я как назло рано проснулся от звука поворота ключей. Я скорее выбежал , а там родители с огромными пакетами продуктов . Я побежал помочь , нёс пакеты на кухню быстро , торопясь . в надежде что там есть что-то вкусненькое. Я споткнулся , заметил что что-то выпало , но внимания не обратил . В пакете для меня ничего не было и не много расстроенный ушёл в комнату , забыв что-то поднять . Мама разбирала пакеты , но чего-то не нашла , а чего сама и не вспомнит . Как обычно после обеда я собирался кормить кота , но что-то его не было видно . Обычно он голодный бегал в это время возле меня . Странно. Время была позднее. Мама собиралась готовить ужин . И тут то она поняла что сосисок ни где нет . Я начал искать кошку , но её ни где не было . перепугался , но тут я нашёл обёртку от сосиски . Я пошёл по следу , прямо как Шерлок Хоумс. Вдруг след пропал , но тут то я понял , что мои поиски продолжатся на шкафу . Я притащил с кухни стул и встал на него . Поднявшись на носочки я увидел свою кошку спящую , толстую возле обкусанных сосисок . Вот хулиганка , оставила нас без ужина.