Сочинение картинки весны план 1 вступление 2 основная часть 3 прилетают птицы появ??яются листья на деревьях все оживает оконцовка

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Самое интересное время года – весна. В это время природе преображается с каждым днем, желая скинуть, наконец, зимние одежды. Все оживает. Бегут ручьи, звенит капель, настроение поднимается, чувствуя приближение каникул. Как приятно весенним вечером выйти на прогулку! Небесные цвета разнообразны: от темно-синего, до огненно-красного на горизонте. Свежо и прекрасно на улице. Много людей с собаками, детьми выходит гулять весенним вечером.Прилетают птицы.Появляются листья на деревьях. Очень интересно наблюдать за ними в лучах закатного солнца. Что за чудное время, эта весна!