Сочинение миниатюра.На тему: Прости меня, мама

Гость: Гость:

Моя мама – самый дорогой человек для меня. Я её очень люблю. Люблю не за что-то, а просто так, просто за то, что она у меня есть. Я очень горжусь и дорожу своей мамой. Ближе неё у меня никого нет. Мою маму зовут Татьяна Николаевна. Она красивая. Люблю мамину улыбку и большие зелёные глаза, которые сверкают озорными огоньками, задорный смех и её руки, заботливые, тёплые, дорогие мне две ладошки. Моя мама очень добрая, хорошо ладит с людьми, все её уважают и любят. Она умеет поддержать в трудную минуту и согреть своей теплотой, когда иногда мне бывает грустно и горько. Мама заботится о нас с братом с самого рождения, дарит нам свою доброту, заботу, нежность и материнскую любовь. Я очень благодарен маме за всё, что она делает. Да и я всегда стараюсь ей помочь чем-то. Я помогаю маме носить тяжёлые сумки с продуктами, помогаю с уборкой в нашем доме. Моя мама очень вкусно готовит, и я люблю помогать ей в этом. Узнаю довольно много полезного во время приготовления пищи. Мама учит меня нужным и полезным знаниям, которые пригодятся мне в жизни. Ещё я очень люблю гулять с ней — мне всегда интересно. Мы ходим в гости, в кино, на выставки, просто дышим свежим воздухом. Хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, всегда была радостной и весёлой, а её глаза светились, как два солнышка. Хочу, чтобы улыбка её чаще радовала меня и окружающих людей. Хочу пожелать моей маме счастья, здоровья и всего того, чего бы ей хотелось, но ещё не сбылось. Пусть сбудутся все её мечты. Ведь не только нам, детям, нужна любовь, внимание и забота – маме они нужны тоже. Дорогая мама, я очень сильно тебя люблю! Я буду стараться радовать тебя каждый день своей учёбой, хорошим поведением и всегда буду помогать тебе. Мама, спасибо, что ты у меня есть! Источник: http://uchim.org/sochineniya/pro-mamu