Решите,пожалуйста 1)(x+4)(x+2)(x-0)lt;0 2)(x+4)(x+3)xlt;0 3)(2x²-16x)(4x+4)gt;0 4)(x²-25)(x²-9)lt;0
Алгебра
Решите,пожалуйста 1)(x+4)(x+2)(x-0)lt;0 2)(x+4)(x+3)xlt;0 3)(2x²-16x)(4x+4)gt;0 4)(x²-25)(x²-9)lt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложении...........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите Петя показал Васе 37 внешне одинаковых карточек, выложенных в ряд. Он сказал, что на закрытых сторонах карточек записаны все числа от 1 до...
Английский язык
Математика
Ефим провёл на плоскости несколько прямых так, что каждая пересекается ровно с 3 д??угими, при этом никакие две не совпадают. На сколько частей мог...