Решите,пожалуйста 1)(x+4)(x+2)(x-0)lt;0 2)(x+4)(x+3)xlt;0 3)(2x²-16x)(4x+4)gt;0 4)(x²-25)(x²-9)lt;0

Алгебра
Решите,пожалуйста 1)(x+4)(x+2)(x-0)lt;0 2)(x+4)(x+3)xlt;0 3)(2x²-16x)(4x+4)gt;0 4)(x²-25)(x²-9)lt;0
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