Как объяснить понятие Человек это звучит гордо СРОЧНО
Литература
Как объяснить понятие Человек это звучит гордо СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек одно из лучших созданий бога!
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