Как объяснить понятие Человек это звучит гордо СРОЧНО

Литература
Как объяснить понятие Человек это звучит гордо СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек одно из лучших созданий бога! 
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