Ефим провёл на плоскости несколько прямых так, что каждая пересекается ровно с 3 д??угими, при этом никакие две не совпадают. На сколько частей могут разделить плоскость эти прямые?

Гость: Гость:

Такого не может быть... Объясню почему думаю так я... Если начертить плоскость и расставить прямые хоть как то ни как не может такого быть, из-за того что прямые которые будут пересекать другие прямые они же не останавливаются на одном пути они идут до конца плоскости