Что роднит героев в русских былинах и в эпосе народов Кавказа?

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Пока это прочти! Эпос народов КавказаПодобно древнегреческим мифам о героях-полубогах, персидскому наследию «Шах-намэ», армянскому «Давиду Сасунскому», нартский эпос — фундаментальное литературное достояние Кавказа. Мифы о богатырях, которые сражаются с великанами и разбивают скалы ударом меча, сформировались в общекавказский эпос. При этом каждый этнос сохранил свои особенности нартского эпоса. ³³