Доклад по теме социально-экономическая характеристика любой страны западной евр??пы ПОМОГИИТЕЕ!!!

География
Доклад по теме социально-экономическая характеристика любой страны западной евр??пы ПОМОГИИТЕЕ!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великобритания — Соединеное Королевство Великобритании и Северной Ирландии включает в себя Англию, Шотландию, Уэльс, Северную Ирландию и несколько маленьких островов. От материковой Европы Великобритания отделена Северным морем и проливом Ла-Манш. Богатые леса, когда-то покрывавшие Британские острова, давно уничтожены, и сейчас пейзаж совершенно другой. Самый густонаселенный регион страны — юго-восток Англии, где находится столица Лондон. Девственные и красивые высокогорья Шотландии в наше время заселены не так плотно, как в XVIII в. Зерновые культуры выращиваются на большей части Восточной Англии, Шотландии и в центре Северной Ирландии. Юго- восток Англии является поставщиком большей части фруктов. Великобритания является европейским лидером в производстве нефти и газа. В современное время экономика страны сориентирована не на тяжелые отрасли промышленности, такие как производство стали и судостроение, а на фармацевтику, финансы, телекоммуникации.
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