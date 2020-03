Различие частей речи в английском и русском языках

Гость: Гость:

1. Первое, самое главное отличие, практически определяющее все остальные: в английском языке слова не имеют окончаний. 2. Второе основное отличие вытекает из первого и заключается в том, что в английском языке ни одно предложение не может существовать без главных членов — подлежащего и сказуемого. В русском языке таких предложений множество. 3. Третье основное отличие не связано с первым, но я считаю его исключительно важным: разница в описании многих реальных жизненных ситуаций. Например: Я хожу на курсы. — русский вариант Я беру курсы. — английский вариант У меня есть ... — русский вариант Я имею ... — английский вариант Я хочу пить. — русский вариант Я есть жаждущий. — английский вариант 4. Четвертое основное отличие вытекает из первого: в русском языке части речи различаются окончаниями (продавать — глагол, продажа — существительное, про-дажный — прилагательное) , в английском же языке из-за отсутствия окончаний различные части речи очень часто совершенно не отличаются по виду друг от друга: like — нравиться (глагол) / like — похожий (прилагательное); book — книга (существительное) / book — заказывать заранее билет, место (глагол); need — нуждаться (глагол) / need — нужда (существительное) и т.д. 5. В английском языке существует строго установленный и строго соблюдаемый порядок слов в предложении. Это значит, что каждый член предложения должен стоять на своем, определенном месте, иначе их можно просто перепутать (ведь окончаний-то нет! ВСЁ!