Автомобиль за 1 ч 15 минут преодолел 25% расстояние 2 двумя городами За какое время автомобиль проехал 80% расстояния между городами двигалась со скоростью

Математика

Автомобиль за 1 ч 15 минут преодолел 25% расстояние 2 двумя городами За какое время автомобиль проехал 80% расстояния между городами двигалась со скоростью

Автор: Гость