Автомобиль за 1 ч 15 минут преодолел 25% расстояние 2 двумя городами За какое время автомобиль проехал 80% расстояния между городами двигалась со скоростью

Математика
Автомобиль за 1 ч 15 минут преодолел 25% расстояние 2 двумя городами За какое время автомобиль проехал 80% расстояния между городами двигалась со скоростью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию из условия, для этого переведем часы в числа 1,15 ч=75/60=5/4   5/4 ч  -  25% х ч      -  80%   х=((5*80)/4)/25=100/25=4часа
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