Составьте схему предложения : Но вот всего через два десятилетия люди не только увидели Землю из космоса, они увидели не только обратную сторону Луны, но и побывали на ней, составили карту Луны, послали автоматические станции н...
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Составьте схему предложения : Но вот всего через два десятилетия люди не только увидели Землю из космоса, они увидели не только обратную сторону Луны, но и побывали на ней, составили карту Луны, послали автоматические станции на Венеру и Марс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[но - =,но и =,=,=] .
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