Составьте схему предложения : Но вот всего через два десятилетия люди не только увидели Землю из космоса, они увидели не только обратную сторону Луны, но и побывали на ней, составили карту Луны, послали автоматические станции н...

Русский язык
Составьте схему предложения : Но вот всего через два десятилетия люди не только увидели Землю из космоса, они увидели не только обратную сторону Луны, но и побывали на ней, составили карту Луны, послали автоматические станции на Венеру и Марс.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[но - =,но и =,=,=] .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что роднит героев в русских былинах и в эпосе народов Кавказа?
Ответить
Литература
Крылатые выражения в повести портрет
Ответить
Русский язык
Различие частей речи в английском и русском языках
Ответить
География
Доклад по теме социально-экономическая характеристика любой страны западной евр??пы ПОМОГИИТЕЕ!!!
Ответить
Русский язык
66 кто 1-ым ответит отлично того и выберу лучшим ответом
Ответить