Помогите Петя показал Васе 37 внешне одинаковых карточек, выложенных в ряд. Он сказал, что на закрытых сторонах карточек записаны все числа от 1 до 37 (каждое по одному разу) так что число на любой карточке начиная со второй яв...
Математика
Помогите Петя показал Васе 37 внешне одинаковых карточек, выложенных в ряд. Он сказал, что на закрытых сторонах карточек записаны все числа от 1 до 37 (каждое по одному разу) так что число на любой карточке начиная со второй является делителем суммы чисел, написанных на всех предыдущих карточках. Затем Петя показал Вася, что на первой карточке написано число 37, а на второй число 1. Вася сказал что он тогда знает, какое число написано на третьей карточке. Какое?
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