Переведите, пожалуйста: -I bought more ink. Deadline comiket. -A present for helping me.

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Переведите, пожалуйста: -I bought more ink. Deadline comiket. -A present for helping me.
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Автор: Гость
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Гость:
Я купил больше чернил.Комикет срок.-Подарок за помощь
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