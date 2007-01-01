Сочинение на английском "моя любимая программа "

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Если ты говорил про какое-то шоу , то вот например про галилео ) . В наше время на телевидении достаточно много различных телепередач и шоу. Их разнообразие удовлетворит даже самых привередливых телезрителей. Радует то, что все большую популярность завоевывают образовательно-развлекательные проекты, заменяя собой сериалы и криминально-правовые передачи. Одним из таких образовательных проектов является тележурнал «Галилео» — моя любимая телепередача. Она названа в честь известного ученого Галилео Галилея, который очень любил проводить интересные опыты для объяснения непонятных явлений. Впервые передача вышла на экраны в 2007 году. Изначально ее длительность была около получаса. Однако с 2009 года после реконструкции студии и декораций она увеличилась вдвое. Ведущий «Галилео» — Александр Пушной. Мне кажется, что никто лучшего его не смог бы вести этот проект. Этот человек с несколькими высшими образованиями может доказать зрителям «Галилео», что наука, учеба и образование – это не так занудно и скучно, как многие привыкли думать. Посещая различные производства и лаборатории, создатели «Галилео» не вникают в суть проблемы, а просто немного раскрывают тайны обычных на первый взгляд профессий и вещей. Каждый выпуск программы это: — несколько научно-популярных сюжетов из различных областей науки. — доступные и ясные ответы на «детские» вопросы: «Как зубную пасту делают разноцветной, и почему ее нельзя есть?», » Почему трава зеленая, а небо голубое?», «Почему сахар сладкий, а не соленый?», «Как делают сыр?», «Из чего делают крабовые палочки?», «Как делают конфеты?»,»Почему птицы летают, а люди — нет?»,»Почему в микроволновую печь нельзя класть столовые приборы?» и так далее. — различные эксперименты, которые прямо в студии проводит ведущий. Сюжеты для этой телепередачи снимаются в России, в Европе, в Японии, в Америке, в Африке, в Антарктиде и еще во многих странах по всему миру.