Сочинение на казахском языке ( более 100 слов) на тему "Егер де мен ... болсам" ұстаз ??ұрылысшы шекарашы өрт сөндіруші
Қазақ тiлi
Сочинение на казахском языке ( более 100 слов) на тему "Егер де мен ... болсам" ұстаз ??ұрылысшы шекарашы өрт сөндіруші
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 балл аз емеспе онымен коса 100 созден асу керек
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