Сочинение на казахском языке ( более 100 слов) на тему "Егер де мен ... болсам" ұстаз ??ұрылысшы шекарашы өрт сөндіруші

Қазақ тiлi

Сочинение на казахском языке ( более 100 слов) на тему "Егер де мен ... болсам" ұстаз ??ұрылысшы шекарашы өрт сөндіруші

Автор: Гость