Сочинение на казахском языке на тему мультфильмы
Қазақ тiлi
Сочинение на казахском языке на тему мультфильмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мэтр, Найзағай, МакКуин және МакМиссл Алдан кусе болды сүйікті кейіпкерлерімен бір емес мың бала. Бүгін заводные кейіпкерлері болды қарап, біз қазірдің өзінде ғана емес, экрандар теледидарлар, бірақ мен үшін мектеп рюкзак, тетрадок, пеналдар. Олар барлық жерде. Ал жақында олар сөйлейді және қазақ тілінде.
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