Какое количество теплоты необходимо для нагревания железной гири массой 500г от 20 ??о30 градусов цельсия.Удельная теплоемкость железа 460Дж/кг C
Физика
Какое количество теплоты необходимо для нагревания железной гири массой 500г от 20 ??о30 градусов цельсия.Удельная теплоемкость железа 460Дж/кг C
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