Луксорский храм сообщение

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Луксорский храм — развалины центрального храма Амона-Ра, на правом берегу Нила, в южной части Фив, в пределах современного города Луксор. Храм богов Амона, Мут и Хонсупредставляет собой наиболее полное воплощение архитектурных особенностей Нового царства (XVI—XI вв. до н. э.) Его отличают грандиозность замысла, монументальность и торжественность деталей, большое количество колонн. Храм ориентирован с северо-запада на юго-восток. Для соответствия с пилонами стоявшего в получасовом расстоянии к северу Карнака, с которым он был соединён мощёной аллеей сфинксов, северный пилон его уклонен несколько к востоку от общей оси. Древнейшая часть — святая святых, с примыкающими залами, украшенными монументальными рельефами и надписями — основана при Аменхотепе III; первые цари XIX династии прибавили к югу двор с 74 колоннами, перемежающимися статуями фараонов. Рамсес Великий пристроил северный перистиль и пилон и изобразил на внешней стороне последнего свои подвиги в войне с хеттами; здесь же начертан так называемый «эпос Пентаура». У северного входа Луксорского храма — четыре колосса - монолита и два обелиска, из которых один перевезен в 1830-е гг. в Париж, на площадь. Длина сооружения от входа до самой северной стены — 260 метров.