Задайте к каждому предложению вопросы пяти видов: 1. Mother cooks chicken soup for dinner. 2. I like vegetables. 3. They go shopping in the afternoon. 4. He buys a new car. 5. The children eat ice cream for dessert.

Английский язык

