4 класс Номер 175. Выпиши из текста глаголы вставляя где нужно гласные окончания. Ук??жи над глаголами тип сопряжения: 1 или 2 сопряжения
Русский язык
4 класс Номер 175. Выпиши из текста глаголы вставляя где нужно гласные окончания. Ук??жи над глаголами тип сопряжения: 1 или 2 сопряжения
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Гость:
хотябы фото было или. автор
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