4 класс Номер 175. Выпиши из текста глаголы вставляя где нужно гласные окончания. Ук??жи над глаголами тип сопряжения: 1 или 2 сопряжения

Русский язык

4 класс Номер 175. Выпиши из текста глаголы вставляя где нужно гласные окончания. Ук??жи над глаголами тип сопряжения: 1 или 2 сопряжения

Автор: Гость