Помогите!!!! нужен научный,публицистический и художественный текст на одну тему например кошки
Русский язык
Помогите!!!! нужен научный,публицистический и художественный текст на одну тему например кошки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один и тот же текст не может быть написан в разных стилях речи. Вы, наверное, имели ввиду, что это текст на одну тему. Дам совет, а полностью отвечать не буду. Возьмите, к примеру, тема "Весна". В публицистическом стиле напишите, как важно весной организовать сельхозработы. В научном, что такое весна как время года (можете взять из энцикловедии) . Художественное описание весны можете сделать сами или взять текст какого-либо писателя (Пришвин, Паустовский, Сладков итд) . И разговорный стиль-беседа двух приятелях о лужах, сосульках, первых проталинах и прочее.
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