Огромный ущерб народному хозяйству наносят 1 балки 2 овраги 3 буераки 4 ямы
Окружающий мир
Огромный ущерб народному хозяйству наносят 1 балки 2 овраги 3 буераки 4 ямы
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Гость:
Буераки, мне кажется
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