Составить предложение с фразеологизмами: держать ухо востро, смотреть сквозь роз??вые очки, делать из мухи слона,не в своей тарелке,сьесть пуд соли эээээх
Русский язык
Составить предложение с фразеологизмами: держать ухо востро, смотреть сквозь роз??вые очки, делать из мухи слона,не в своей тарелке,сьесть пуд соли эээээх
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я должен держать ухо востро: при первой неудачи они сдадут меня врагам. Немецкий философ однажды заметил, что человек, смотрящий на мир в черном свете готов к худшему, поэтому и ошибается гораздо реже, чем те, кто смотрит на мир сквозь розовые очки. Из мухи, батюшка слона делаете - на всё в увеличительное стекло смотрите. Среди опытных профессоров на вчерашнем симпозиуме я чувствовал себя не в своей тарелке. Надо пуд соли вместе съесть, чтобы друга узнать.
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