Навіщо в корпусах компюторів роблять отвори і ставлять вентилятори?
Физика
Навіщо в корпусах компюторів роблять отвори і ставлять вентилятори?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
)))))))))) для охлаждения)))))))))))))
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