Сочинение на любую тему

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом, в котором я хочу жить Я хочу жить в просторном двухэтажном доме с большими окнами с резными наличниками. На крыше обязательно должна быть ярко-красная черепица, а на коньке, как в сказках Пушкина, я посажу петуха, которого сам вырежу и разукрашу в самые невероятные, яркие цвета. Вокруг дома я обязательно посажу, березу, ель и каштан. А перед домом у меня будет большой палисадник, не только для меня и моей семьи, но и для пчел. В доме, на первом этаже, у меня будет располагаться просторная кухня, оборудованная современной техникой, зал, где обязательно будет камин и вся семья будет греться возле него холодными вечерами. Рядом будет находиться комната-библиотека, а в ней — русская, украинская, зарубежная классика, литература о политике и спорте, о животных, по кулинарии. Я непременно оборудую комнату для занятий спортом современными тренажерами и мини-бассейном. На втором этаже у меня будет компьютерная комната, в которой мы с братом сможем делать уроки. Спальни для нас и мамы с папой окнами будут выходить на восток, чтобы вставали с первыми лучами солнца. Потолки в доме будут высокими, на стенах я повешу репродукции картин известных художников или гобелены. Мебель я поставлю мягкую, обтекаемых форм, низкую, немаркую, потому что в доме обязательно будет жить собака. Я хочу, чтобы в доме было два телевизора: один — в гостиной, второй — в компьютерной комнате. Тогда мы с братом сможем смотреть мультики или фантастику в то время, когда мама смотрит телесериал или папа заинтересовался спортивными новостями. Мой дом будет большим, теплым и уютным. Его двери будут всегда открыты для друзей.
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