Сочинение на морально этическую тему "Счастье

Литература
Сочинение на морально этическую тему "Счастье
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласитесь,ведь без счастья наш мир был бы не таким?Все станет полной бессмысленностью ,какой будет толк в жизни,если не в счастье?Каждый день мы радуемся чему-либо,кому либо,мы делимся со счастьем,а так же с нами делятся окружающие,к примеру,рождения ребенка,радость ведь?Сейчас есть единственная радость-техника,порой выиграть в игре-огромное счастье,но на самом деле,скоро люди будут не понимать ,что действительно является счастьем.Счастья -это те моменты которыми мы живем,и радуемся.
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