Сочинение на на тему"описание местности или природных явлений с крат.причастиями (примерно полторы страницы )пожалуйста

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Сочинение на на тему"описание местности или природных явлений с крат.причастиями (примерно полторы страницы )пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прича́стие (лат. participium, греч. μετοχή) — самостоятельная часть речи, либо (в зависимости от точки зрения) особая форма глагола, которая обладает свойствами как глагола, так и имени прилагательного. Обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы какой?, каков?, что делающий?, что делавший?, что сделавший? Глагольные признаки причастия — это категория вида, залога, а также особенная предикативная форма времени. Адъективными (связанными с именем прилагательным) признаками причастия являются категории рода, числа и падежа, возможность образования кратких форм у страдательных причастий, синтаксическая функция согласованного определения.  Страдательные причастия, как правило, имеют полные (проверенный) и краткие (проверен) формы. Краткие формы изменяются по родам и числам. Однако далеко не все страдательные причастия настоящего времени имеют краткую форму. Так как страдательные причастия настоящего времени (ведомый, читаемый) относятся преимущественно к книжной речи, существуют некоторые стилистические ограничения по образованию таких форм. Поэтому от разговорных и некоторых нейтральных глаголов (например, бить, крыть, кормить и так далее) зачастую не образуются страдательные причастия настоящего времени. Также не ото всех глаголов образуются в русском языке страдательные причастия прошедшего времени.  Примеры:  Построен  Сделан  Прочитан  Услышен  Пройден  Съеден  Разукрашен  Убран  Разобран  Разделан  Украшен 
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