(0.7+x)*5=0.8*5+0.6*5 решение
Математика
(0.7+x)*5=0.8*5+0.6*5 решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+3,5=4+3 5х=4+3-3,5 5х=3,5 х=0,7
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