В североамериканских колониях в период борьбы за независимость получчили распро??тронение листовки и воззвания.Придумайте ваш вариант воззвания или листовки призывающей к разрыву метрополитей
История
В североамериканских колониях в период борьбы за независимость получчили распро??тронение листовки и воззвания.Придумайте ваш вариант воззвания или листовки призывающей к разрыву метрополитей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восстанем Друзья!!!Мы должны получить свободу.Давайте объединимся что бы стать свободными.Собираемся в тд.. и тп...
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