В североамериканских колониях в период борьбы за независимость получчили распро??тронение листовки и воззвания.Придумайте ваш вариант воззвания или листовки призывающей к разрыву метрополитей

История

В североамериканских колониях в период борьбы за независимость получчили распро??тронение листовки и воззвания.Придумайте ваш вариант воззвания или листовки призывающей к разрыву метрополитей

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