Какие были основы хозяйства в Египте? Пожалуйста,ответьте как можно быстрее.

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Общественные и природные факторы по-разному проявляются в различных уголках земного шара, что, в частности породило значительное различие в характере обществ и в созданных ими культурных комплексах. Однако за пестрой мозаикой археологических памятников ощутимо проступают главные тенденции и закономерности. Раннеземледельческие общества, активно развивающие производство продуктов питания, стали исходным пластом первых цивилизаций, хотя лишь отдельные из них прошли самостоятельный путь. Переход к производству продуктов питания, и в первую очередь к земледелию, явился важным рубежом и в истории человечества. Многие успехи раннеземледельческих общин стали предвестниками достижений последующих эпох. В среде раннеземледельческих обществ создаются эффективные хозяйственные системы, обеспечивающие получение значительного прибавочного продукта. Отметь как лучший :)