Как разместить числа от 1 до 5 так, чтобы их сумма по каждой линии была равна числа 9 (рис.1) и числу 10 (рис 2)? каждую цифру на каждом рисунке можно использовать только один раз.

Математика
Как разместить числа от 1 до 5 так, чтобы их сумма по каждой линии была равна числа 9 (рис.1) и числу 10 (рис 2)? каждую цифру на каждом рисунке можно использовать только один раз.
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1)      2      5  3  1          4 2)      2      4  5  1          3
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