Как разместить числа от 1 до 5 так, чтобы их сумма по каждой линии была равна числа 9 (рис.1) и числу 10 (рис 2)? каждую цифру на каждом рисунке можно использовать только один раз.
Математика
Как разместить числа от 1 до 5 так, чтобы их сумма по каждой линии была равна числа 9 (рис.1) и числу 10 (рис 2)? каждую цифру на каждом рисунке можно использовать только один раз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 5 3 1 4 2) 2 4 5 1 3
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