Как разместить числа от 1 до 5 так, чтобы их сумма по каждой линии была равна числа 9 (рис.1) и числу 10 (рис 2)? каждую цифру на каждом рисунке можно использовать только один раз.

Математика

Как разместить числа от 1 до 5 так, чтобы их сумма по каждой линии была равна числа 9 (рис.1) и числу 10 (рис 2)? каждую цифру на каждом рисунке можно использовать только один раз.

Автор: Гость