Банка с мёдом весит 500грамм,такая же банка с керосином весит 350грамм. Керосин в 2 ра??а легче мёда. Сколько весит пустая банка?
Математика
Банка с мёдом весит 500грамм,такая же банка с керосином весит 350грамм. Керосин в 2 ра??а легче мёда. Сколько весит пустая банка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть банка весит - х (500-х):(350-х)=2 500-х=(350-х)*2 500-х=700-2х 2х-х=700-500 х=200 грамм
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