Банка с мёдом весит 500грамм,такая же банка с керосином весит 350грамм. Керосин в 2 ра??а легче мёда. Сколько весит пустая банка?

Математика

Банка с мёдом весит 500грамм,такая же банка с керосином весит 350грамм. Керосин в 2 ра??а легче мёда. Сколько весит пустая банка?

Автор: Гость