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Обьем куба равен 27 дм 3 .на сколько равна ребро куба
Математика
Обьем куба равен 27 дм 3 .на сколько равна ребро куба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=а*а*а=а³ а=3 а=∛V a=∛27=3
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