Путешествие в средневековый замок

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Само слово «замок» несет в себе столько интригующего и загадочного - это и рыцарские турниры за честь прекрасной дамы, и тайные ходы с приведениями, и подлые заговоры, и несметные сокровища.Аурой загадочности пропитан каждый камень этих древних архитектурных сооружений. Подземные лабиринты средневековых замков уже давно стали источником вдохновения для писателей рыцарских романов и любителей «фэнтэзи». И это неудивительно. Средневековые замки окутаны множеством легенд и, как правило, каждый из них имеет свои привидения и неповторимую романтическую историю любви. Мистический подтекст каждой легенды порой граничит с реальностью, но это только подогревает интерес к этим поистине уникальным архитектурным творениям.Именно поэтому, всем кто верит в вечную страстную любовь, всем кто сумел сохранить в своем сердце романтические чувства просто необходимо отправиться в путешествие по средневековым замкам.