Составьте химические формулы соединений, в состав которых входят: а) цинк и хлор( I ); б) Натрий и сера( II ); в) Железо( III ) и кислород; г) Калий и бром( I ); д) Кремний( VI ) и кислород; е) Углерод( IV ) и хлор( I).

Химия

Составьте химические формулы соединений, в состав которых входят: а) цинк и хлор( I ); б) Натрий и сера( II ); в) Железо( III ) и кислород; г) Калий и бром( I ); д) Кремний( VI ) и кислород; е) Углерод( IV ) и хлор( I).

Автор: Гость