Составьте химические формулы соединений, в состав которых входят: а) цинк и хлор( I ); б) Натрий и сера( II ); в) Железо( III ) и кислород; г) Калий и бром( I ); д) Кремний( VI ) и кислород; е) Углерод( IV ) и хлор( I).
Химия
Составьте химические формулы соединений, в состав которых входят: а) цинк и хлор( I ); б) Натрий и сера( II ); в) Железо( III ) и кислород; г) Калий и бром( I ); д) Кремний( VI ) и кислород; е) Углерод( IV ) и хлор( I).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) ZnCl2 б) Na2S в) Fe2O3 г) KBr д) SiO2 е) CCl4
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