Сочинение на тему:МОЁ любимое сочинение М.Ю.Лермонтова (напишите пжалуйста про ут??с или тучи)спасибо заранее

Гость: Гость:

Ночевала тучка золотая На груди утеса-великана; Утром в путь она умчалась рано, По лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине Старого утеса. Одиноко Он стоит, задумался глубоко, И тихонько плачет он в пустыне.