Сочинение на тему:МОЁ любимое сочинение М.Ю.Лермонтова (напишите пжалуйста про ут??с или тучи)спасибо заранее

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Сочинение на тему:МОЁ любимое сочинение М.Ю.Лермонтова (напишите пжалуйста про ут??с или тучи)спасибо заранее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночевала тучка золотая На груди утеса-великана; Утром в путь она умчалась рано, По лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине Старого утеса. Одиноко Он стоит, задумался глубоко, И тихонько плачет он в пустыне.
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