В детской песенки Юнны Мориц есть такие строчки : По роще калиновой, По роще осиновой На именины к щенку В шляпе малиновой Шёл ёжик резиновый С дырочкой в правом боку . Какие слова НЕ связаны по смыслу со словом ШЁЛ . А) по рощ...

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В детской песенки Юнны Мориц есть такие строчки : По роще калиновой, По роще осиновой На именины к щенку В шляпе малиновой Шёл ёжик резиновый С дырочкой в правом боку . Какие слова НЕ связаны по смыслу со словом ШЁЛ . А) по роще Б) на именины В) к щенку Г) с дырочкой Д)

Автор: Гость