Are my sisters good? Yes,............... No,.................
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Are my sisters good? Yes,............... No,.................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Yes, they are. No, they aren't.
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