Утворіть зкожної групи наведених складів і запишіть прислівники разом, окремо чи через дефіс. Ве,не,ло,се; но, не,руш,по; хто, ні; би, а, що; є, по,мо,му; ків,ськи,по,бать; будь,не,де; зна,хто,що; пер,по,ше; нець,кі,цем,кін; ...
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Утворіть зкожної групи наведених складів і запишіть прислівники разом, окремо чи через дефіс. Ве,не,ло,се; но, не,руш,по; хто, ні; би, а, що; є, по,мо,му; ків,ськи,по,бать; будь,не,де; зна,хто,що; пер,по,ше; нець,кі,цем,кін; день,з,на,дня; ні,без,ву,сум; чі,до,ре.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не весело, непорушно, ніхто, абищо, по-моєму, по-батьківськи, де-небудь, хтозна-що, по-перше, кінець кінцем, з дня на день, без сумніву, до речі.
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