Сочинение на тему человек и природа в городе кратко
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Сочинение на тему человек и природа в городе кратко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В большом городе мало природы, а нетронутой нет совсем. Ее заменяют мощеные улицы, множество зданий, лавочки, урны, красочные витрины и рекламные щиты. Но тем более нам нужно замечать и беречь все проявления городской природы. Уголки природы в городе — это красивые парки, аллеи и скверы. Здесь приятно отдохнуть в тени ветвистых деревьев, полюбоваться на цветы, послушать щебетание птичек.
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