Сочинение на тему: "Чем я больше всего люблю заниматься и почему" Сочинение по плану : 1) Тезис 2)Доказательства 3)Вывод. Я люблю рисование :)
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Сочинение на тему: "Чем я больше всего люблю заниматься и почему" Сочинение по плану : 1) Тезис 2)Доказательства 3)Вывод. Я люблю рисование :)
Ответ(ы):
Гость:
В этом сочинении я хочу рассказать про свое хобби. Больше всего я люблю рисовать, потому что я успокаиваюсь когда что-то рисую и мне это по душе. Мне кажется, что не каждый сможет нарисовать что-нибудь красиво, нужно долго и усердно вырисовывать какие-либо детали. Рисование меня вдохновляет, тоесть я не смогу нарисовать гениально и красиво без вдохновения. Я думаю, что доказала вам, что мое хобби интересное и потрясающее. я надеюсь, что все начнут заниматься этим интересным занятием!
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